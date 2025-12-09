Мосгорсуд признал законным назначение второго пожизненного срока маньяку Миргороду

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение приговорить серийного убийцу Владимира Миргорода ко второму пожизненному сроку лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы на приговор Головинского районного суда города Москвы в отношении Миргорода Владимира Викторовича. Приговор районного суда в части наказания оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

В июне Головинский районный суд Москвы приговорил ко второму пожизненному лишению свободы Миргорода, известного как Душитель и ранее уже осужденного на пожизненный срок. Он был признан виновным в убийстве 15 женщин и одного мужчины (п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в покушении на убийство женщины, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

Установлено, что с 2000 по 2004 год маньяк познакомился с 15 девушками. В большинстве случаев он предлагал подвезти их или совместно распить алкоголь. После этого он нападал на них в безлюдных местах, совершал насильственные половые преступления, а затем убивал путем удушения. 20 сентября 2003 года Миргород на Дубнинской улице до смерти избил малознакомого мужчину.

Миргороду 46 лет. В январе 2012 года он был приговорен к пожизненному лишению свободы за совершенные в 2002-2004 годах в столице 16 убийств - 15 женщин и одного несовершеннолетнего. По данным следствия, он находил жертв в безлюдных местах, входил с ними в контакт, а затем душил их. Как правило, убийства были сопряжены с изнасилованиями. Выйти на серийного маньяка удалось, когда следователи сравнили отпечатки вышедшего на свободу в 2010 году после первого приговора за изнасилование и грабеж Миргорода с отпечатками на месте четырех нераскрытых убийств. Тогда в ходе допроса Миргород не стал отрицать свою причастность, рассказав о совершении трех убийств, но совершенно других, чем те, которыми интересовались следователи.