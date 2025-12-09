В Новосибирске полыхает колледж: эвакуированы сотни человек

Ранним утром в столице Сибири загорелся педагогический колледж № 1 им. А.С. Макаренко.

Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Пожар произошел в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания. Тушение пожара продолжается», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в доме 1937 года постройки. На месте развернут штаб пожаротушения. Всего из здания учебного заведения эвакуировано 670 студентов. В тушении задействована высотная пожарная техника, усиливается группировка пожарно-спасательных сил.

Губернатор региона Андрей травников также уточнил о том, что по предварительным данным, пострадавших нет. Огонь охватил более 700 квадратов.

«После всесторонней оценки ущерба будет принято решение о дальнейшей организации учебного процесса», – отметил губернатор на своей странице в телеграм-канале.

Напомним, что в Ангарске ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ. Тысячи людей остались в мороз без тепла в домах. Отопление обещают вернуть к среде, 10 декабря.