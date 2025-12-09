Обломки беспилотника рухнули на жилой дом в российском городе

В результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары выбиты окна и повреждены балконы в многоэтажном жилом доме. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, в городе работает система противовоздушной обороны. По данным местных жителей, первые взрывы прогремели около часа назад — в районе 7 утра.

«В результате атаки повреждения получила многоэтажка: в ней выбило окна, посекло балконы. Повреждения также получили припаркованные поблизости машины. Информации о пострадавших не поступало», — отмечает Shot.

В Чебоксарах перекрыт проспект Ивана Яковлева от «Ромашки» в сторону Дома печати, участок Ленкома от «Мадагаскара» до Вурнарского шоссе, а также улица Хевешская. Аэропорт города временно закрыт на прием и вылет самолетов, отмечает Telegram-канал Mash.

© Соцсети

Накануне Вооруженные силы Украины атаковали регионы России 67 БПЛА. В результате атаки в Ростовской области была повреждена линия электропередач. А в Волгограде обломки дрона упали в районе жилых домов.