Акула напала на россиянку на Мальдивах

Акула напала на российскую туристку на Мальдивах. Как пишет Shot, пострадавшей потребовалась пересадка кожи.

Сообщается, что семья из Санкт-Петербурга отправилась на популярную туристическую экскурсию — снорклинг с акулами-няньками. Во время плавания девушку унесло течением в зону, где подкармливают хищников. Пострадавшая не успела вовремя среагировать, и акула укусила ее за палец.

Организаторы экскурсии остановили кровотечение и доставили россиянку в ближайший медпункт. Затем ее перевели в больницу, где врачи несколько часов проводили операцию по пересадке кожи. Туристы обратились в страховую компанию для возмещения расходов, передает Telegram-канал.

Также акула набросилась на девочку в американском Галвестоне и оторвала ей кусок ноги. Рану пострадавшей пришлось скреплять 13 медицинскими скобами.

Жительница штата Колорадо, США, Аннабель Карлсон пережила нападение двух акул. После встречи с хищниками ей пришлось ампутировать ногу. Американке пришлось ударить акулу шесть раз, чтобы отбиться.