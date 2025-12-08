На Алтае эвакуировали автовокзал из-за провокации неизвестных

Автовокзал эвакуировали в Бийске Алтайского края из-за провокации неизвестных, действующих в интересах недружественных стран, сообщили журналистам в краевой антитеррористической комиссии.

"В течение последних двух недель субъектами, действующими в интересах недружественных стран, развернута волна провокаций. Злоумышленники посредством формирования технических угроз, а также распространения дезинформации о минировании и аварийных ситуациях пытались повлиять на работу объектов транспорта. Одна из таких провокаций сегодня вызвала необходимость эвакуации здания автовокзала в Бийске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все угрозы были пресечены.