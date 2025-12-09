Соседи рассказали об убийце матери с сыном в Котельниках

Убийство в Котельниках

Трагедия случилась в квартире на Сосновой улице. По данным издания Shot, 32-летний Евгений не мог вынести постоянного шума сверху: ребёнок бегал, громко топал и кричал. В порыве ярости мужчина проник в квартиру и совершил жестокое убийство. Предварительно установлено, что он нанёс смертельные травмы женщине и мальчику, а затем попытался скрыть следы преступления: раскидал вещи, создав видимость ограбления.

Задержание подозреваемого

Тела погибшей женщины 1991 года и её сына, первоклассника, отправили в морг для судебно-медицинской экспертизы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предположительно, подозреваемый использовал слесарный молоток.

Молодого человека оперативно задержали. По данным 360.ru, он был зарегистрирован в Шатуре, но жил в Котельниках по соседству с жертвами. Постоянно работы у него не было.

Ход событий

Задержание подозреваемого подтвердила Ирина Волк, официальный представитель МВД России. Сосед, уехавший в командировку и не выходящий на связь с женой, попросил проверить его квартиру. На месте обнаружили приоткрытую дверь, бурые пятна и тела женщины и мальчика с признаками насильственной смерти. Подозреваемого задержали в течение нескольких часов по месту жительства.

Реакции родных и соседей

Мать подозреваемого Надежда рассказала, что её сын был спокойным, не пьющим, некурящим и не употребляющим наркотики человеком. «Он никого не обижал, ни кошку, ни собаку», — поделилась Надежда. Соседка жаловалась на шум, но конфликт был из-за этого, по словам сына. Один из соседей отметил, что его ребёнок дружил с погибшим, которому должно было исполниться семь лет 14 декабря. В квартире подозреваемого было чисто и аккуратно: вещи разложены по полочкам, коробки подписаны.

Развитие событий

Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области сообщила, что подозреваемому предъявили обвинение в убийстве женщины и ребёнка. Люберецкая городская прокуратура взяла расследование под контроль.