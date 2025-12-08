Туристку изнасиловали на вечеринке в Таиланде

Американская туристка пошла на вечеринку в честь полнолуния на тайском острове Панган и была изнасилована. Об этом пишет местный портал Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел 6 декабря после мероприятия под названием Full Moon Party. 22-летняя девушка подала заявление в полицию и рассказала, что она отдыхала с друзьями на острове Самуи и решила отправиться на вечеринку на соседний Панган.

Около двух часов ночи американка потеряла связь с друзьями. К ней подошел 35-летний француз по имени Ромен и предложил свою помощь. Затем он отвез пьяную туристку в хостел в районе Хаад Рин и вступил с ней в интимную связь без ее согласия. В процессе близости девушка пришла в сознание и начала кричать о помощи, что вынудило злоумышленника скрыться.

Полицейские отвезли пострадавшую в больницу для медицинского освидетельствования и начали расследование. Они установили личность подозреваемого и получили ордер на его арест. Иностранца передали следователям для дальнейшего судебного разбирательства.

В марте на такой же вечеринке на острове Панган была изнасилована немецкая туристка. Двое мужчин напали на нее недалеко от скалистых выступов.