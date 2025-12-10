У берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,4

У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом со ссылкой на сейсмостанцию "Южно-Сахалинск" сообщает ТАСС. Землетрясение ощущалось в Северо-Курильске на уровне 4 баллов.

Эпицентр располагался в 98 км к востоку от города на глубине 30 км. 9 декабря стало известно, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло в республике Алтай. В зоне землетрясения оказались восемь населенных пунктов Улаганского, Кош-Агачского и Онгудайского районов. Утром этого же дня землетрясение магнитудой 7,6 произошло вблизи побережья Курильских островов. Накануне в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2.

На этом фоне для восточного и северо-восточного побережья страны объявили угрозу цунами, землетрясение привело к остановке движения поездов и пожарам.