СМИ: Разведчик британских ВВС вынудил самолет РФ набрать высоту над Черным морем

Над акваторией Черного моря в понедельник, 8 декабря, начал кружить самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint Военно-Воздушных сил Великобритании. Из-за его присутствия самолету авиакомпании «Победа» пришлось повысить высоту полета на 300 метров, пишет Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

По данным авторов канала, самолет проводил разведку для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе международных вод, где российские специалисты ведут диспетчерское обслуживание.

Boeing не запрашивал вход в этот сектор, что считается нарушением использования воздушного пространства.

— Из-за самолета-шпиона рейс «Победы», летевший из Стамбула во Внуково, был вынужден набрать высоту на 300 метров, — передает Telegram-канал Shot.

Похожая ситуация произошла 4 ноября. Тогда самолет-шпион Boeing RC-135U Combat Sent американских Военно-Воздушных сил пролетел над Черным морем. Для того, чтобы оказаться рядом с Россией, воздушное судно пролетело шесть стран. Лайнер вылетел с военной базы США, которая расположена на территории Великобритании.

7 сентября стало известно, что самолет-разведчик американских войск Bombardier ARTEMIS II патрулировал воздушное пространство над Черным морем. Самолет вылетел из Румынии и начал выполнять рейсы над морем.