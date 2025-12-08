Появились подробности о расправе над первоклассником и его матерью в подмосковном ЖК

Мужчина, который расправился с жительницей жилого комплекса (ЖК) «Оранж Парк» в подмосковных Котельниках и ее шестилетним сыном, был вооружен молотком. Об этом пишет Baza.

По данным издания, сначала сосед несколько раз ударил молотком по голове женщины, а потом расправился с ее сыном. После он разворотил их квартиру, попытался сымитировать ограбление и отправился к себе, на этаж ниже.

Ранее сообщалось, что основная версия преступления — затяжной бытовой конфликт. Сосед заявил, что мать с сыном шумели, из-за чего он жестоко их избил. Мужчине уже предъявили обвинение.