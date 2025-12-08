В Японии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения

Илья Родин

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло возле японского острова Хоккайдо. Об этом пишет на официальном сайте Метеорологическое управление страны.

По данным ведомства, подземные толчки начались в 23:15 по местному времени (17:15 мск) у восточного побережья префектуры Аомори.

Эпицентр землетрясения определен на глубине 50 км. Его магнитуда составила 7,2. О последствиях землетрясения пока не сообщается.

Через несколько минут после землетрясения на севере страны произошел еще один сильный подземный толчок.

Объявлена угроза цунами: на тихоокеанском побережье Амори и в центральной части берега японского острова Хоккайдо. В ведомстве заметили, что цунами может коснуться и ближайших к Японии Курильских островов России.

Ожидаемому событию присвоен желтый и местами красный уровень опасности. Это означает, что высота волн может достигать от одного до трех метров, пояснили специалисты.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром, 8 декабря, землетрясение произошло в Северо-Курильске. За ним последовали два афтершока. В результате удара стихии прорвало отопительную трубу в здании центральной районной больницы.

Очевидцы рассказали, что толчок ощущался чётко: в квартирах скрипели стены, стучали полки.