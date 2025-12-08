В Японии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло возле японского острова Хоккайдо. Об этом пишет на официальном сайте Метеорологическое управление страны.

По данным ведомства, подземные толчки начались в 23:15 по местному времени (17:15 мск) у восточного побережья префектуры Аомори.

Эпицентр землетрясения определен на глубине 50 км. Его магнитуда составила 7,2. О последствиях землетрясения пока не сообщается.

Через несколько минут после землетрясения на севере страны произошел еще один сильный подземный толчок.

Объявлена угроза цунами: на тихоокеанском побережье Амори и в центральной части берега японского острова Хоккайдо. В ведомстве заметили, что цунами может коснуться и ближайших к Японии Курильских островов России.

Ожидаемому событию присвоен желтый и местами красный уровень опасности. Это означает, что высота волн может достигать от одного до трех метров, пояснили специалисты.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром, 8 декабря, землетрясение произошло в Северо-Курильске. За ним последовали два афтершока. В результате удара стихии прорвало отопительную трубу в здании центральной районной больницы.

Очевидцы рассказали, что толчок ощущался чётко: в квартирах скрипели стены, стучали полки.