Пассажиры рейса Шанхай — Москва отравились поданной в самолёте едой

Согласно информации, распространившейся в социальных сетях, во время авиарейса из Шанхая в российскую столицу некоторые пассажиры почувствовали недомогание после употребления пищи, предоставленной на борту.

"Как утверждается в публикации канала "Shot Проверка", инцидент произошел в воскресенье на рейсе China Eastern, направлявшемся в Москву. Питание было роздано примерно через 90 минут после отправления воздушного судна", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в качестве основного курса предлагались рисовая каша с сосисками и подливой. Среди пассажиров распространено мнение, что именно рис мог стать причиной отравления.

Примерно через несколько часов после трапезы путешественники ощутили ухудшение самочувствия. Хотя до конечного пункта назначения оставалось около шести часов полета, у них проявились симптомы, такие как тошнота и диарея. После получения жалоб от нескольких человек, их переместили в салон первого класса. Отдельные пострадавшие сообщают, что повышенная температура тела сохраняется у них даже после возвращения домой.