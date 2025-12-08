В Москве продолжат поиски сделавшей видео с ребенком в вакуумном пакете

Женщина-блогер, которая опубликовала видео с попыткой запечатать сына в вакуумном пакете, проживает в Москве. В Саратове ее не нашли, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

© Vershinin/iStock.com

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой женщина показывает, как с помощью пылесоса вытягивает воздух из пакета, в котором лежит ее сын. 7 декабря ГУ МВД по Саратовской области сообщали, что инцидент мог произойти в Саратове, полицейские начали проверку.

"Она проживает в Москве", - сообщил собеседник агентства. Место регистрации женщины не уточняется.

7 декабря прокуратура Саратовской области также сообщала о начале проверки по факту возможных противоправных действий в отношении ребенка. По информации правоохранителей, женщина снимала ролик для публикации в своих соцсетях.