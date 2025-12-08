Россиянин предстанет перед судом за финансирование запрещенного сообщества

Житель Дятьковского района Брянской области предстанет перед судом за финансирование деятельности запрещенного сообщества. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

Речь идет о 33-летнем мужчине, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Прокуратура Брянской области уже утвердила обвинительное заключение по данному делу, подчеркивается в заявлении.

«Уголовное дело по существу рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, в период с 2023 по 2025 годы фигурант посредством мобильного банкинга переводил деньги на нужды межрегионального общественного движения, внесенного в список террористических сообществ. Всего мужчина потратил на эти цели более 100 тыс. рублей, он переводил средства в виде цифровой валюты.

8 декабря суд в Санкт-Петербурге оштрафовал бизнесмена, сооснователя и управляющего сервиса доставки продуктов iGooods Григория Куниса за финансирование Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Его обязали выплатить 350 тыс. рублей.