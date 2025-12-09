Москвичка украла коллекционные монеты у ветерана ВОВ

Жительницу Москвы будут судить за кражу коллекционных монет у ветерана Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Помощница по хозяйству предстанет перед судом по обвинению в краже коллекционных монет у ветерана Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре рассказали, что 40-летняя женщина помогала пенсионеру по хозяйству и имела свободный доступ в квартиру. Женщина самовольно открыла запертую комнату, там увидела альбомы с монетами. Она несколько раз тайно заходила в эту комнату, выносила оттуда альбомы с монетами, а потом продавала. Сбывать украденное злоумышленнице помогал знакомый.

Теперь женщина предстанет перед судом. Уголовное дело в отношении ее сообщника выделено в отдельное производство.

