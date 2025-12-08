Бизнесмен Ебралидзе получил новый срок в колонии

Ленинский суд Санкт-Петербурга приговорил к девяти месяцам колонии предпринимателя Александра Ебралидзе по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 180 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с организацией и ведением бухгалтерского учета, сроком на 2 года. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга (от 21 декабря 2023 года - прим. ТАСС) и по настоящему приговору, окончательное наказание - 3,5 года в ИК общего режима. Ебралидзе взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, фактически фигуранту предстоит отбыть наказание лишь по нынешнему приговору - предыдущий срок он отбыл под стражей во время предварительного и судебного следствия по делу, в связи с чем был освобожден сразу по оглашении решения судьей.

Из материалов уголовного дела следует, что с января 2017-го по октябрь 2020 года Ебралидзе, действуя от имени ООО "СТОД" (занималось деревообработкой, признано банкротом и находится в процессе ликвидации - прим. ТАСС), которое он возглавлял, совершил уклонение от уплаты в бюджетную систему России налога на добавленную стоимость за 2017, 2018 и 2019 годы в сумме 181 254 130 рублей. Вину Ебралидзе признал, дело было рассмотрено в особом порядке.

Приговором 2023 года предприниматель был признан виновным в покушении на растрату €5 млн из активов Констанс-банка, где был одним из главных акционеров.

В мае 2022 года Куйбышевский суд Петербурга взыскал с Ебралидзе 286,5 млн рублей задолженности по договору о приобретении земельного участка в Тверской области. В ноябре того же года уже Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал бизнесмена банкротом.