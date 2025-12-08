В Варшаве задержали трех украинцев с оборудованием для кибервзлома

Полиция Варшавы сообщила о задержании трех граждан Украины, в автомобиле которых обнаружили набор техники, пригодной для вмешательства в информационные системы и проведения киберпреступлений. Инцидент произошел на улице Сенаторской, где патруль остановил седан Toyota для проверки.

По данным правоохранителей, мужчины 39, 42 и 43 лет заметно нервничали и путались в объяснениях. Представившись IT-специалистами, они не смогли ответить на уточняющие вопросы и заявили, что путешествуют по Европе и намерены направиться в Литву.

При обыске машины полицейские обнаружили оборудование, которое может использоваться для взлома сетей и других незаконных действий. Среди них были хакерский девайс Flipper, прибор для поиска шпионских устройств, антенны, ноутбуки, роутеры, множество SIM-карт, внешние носители и камеры.

Детали дела переданы в суд, который заключил задержанных под стражу на три месяца. Им предъявлены обвинения, включая компьютерное мошенничество и приобретение инструментов, способных быть использованными для тяжких преступлений против национальной безопасности Польши, передает «Радиоточка НСН».