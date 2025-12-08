Четыре человека пострадали при пожаре в Армавире, среди них трое детей
В понедельник, 8 декабря, вечером в крупном кубанском городе Армавире произошел сильный пожар в пятиэтажном жилом доме.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в результате возгорания пострадали четверо, в том числе трое детей.
По информации ведомства, сообщение о возгорании в пятиэтажке на улице Маркова поступило спасателям в 18:41. Уже через несколько минут на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения города.
Как выяснилось, в одной из квартир этого дома на площади около 30 квадратных. метров горела мебель и вещи. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Из дома было эвакуировано 20 человек, спасено 15 жителей дома.
"К сожалению, пострадали 4 человека, в том числе трое детей. Все они получили отравление продуктами горения и переданы врачам скорой помощи", - рассказали в МЧС.
По словам спасателей, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при использовании легковоспламеняющихся жидкостей.
В пресс-службе краевого ведомства уточнили, что от МЧС России на тушении пожара привлекались 5 единиц техники и 12 человек.