Сосед убил женщину и ребенка из-за шума в квартире

Сосед убил женщину и ее шестилетнего ребенка в Котельниках. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе подмосковного Следственного комитета.

© Евгений Мессман/ТАСС

— По подозрению в совершении двойного убийства был задержан 32-летний сосед потерпевших. По результатам проведенных следственных действий мужчине предъявлено обвинение, — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным Telegram-канала Baza, трагедия произошла в жилом доме на Сосновой улице. Там и обнаружили тела 34-летней женщины и ее ребенка. Оба были сильно избиты, основные травмы — в области головы. Предварительная причина убийства — конфликт из-за сильного шума в квартире.

