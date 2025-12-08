11-летняя девочка выжила после укуса одной из самых ядовитых змей в мире

В Австралии девочка выжила после укуса тигровой змеи, которая считается одной из самых ядовитых в мире. Об этом сообщает The Sunday Times.

Смертельно опасная змея укусила 11-летнюю Залли из города Перт, когда она каталась на скутере в парке во вторник, 2 декабря. Девочка рассказала, что услышала шипение в траве, посмотрела на землю и увидела рептилию. Оказалось, что к этому моменту змея уже укусила Залли. «У меня жгло лодыжку. Я посмотрела на нее и увидела кровь. И сразу бросилась к маме», — рассказала маленькая австралийка.

Мать сразу же отвезла ее в больницу. Там девочка провела 12 часов под наблюдением врачей. В итоге выяснилось, что яд не попал в кровеносную систему. Залли рассказала, что в клинике у нее брали кровь на анализ каждый час, но в итоге все обошлось.

Тигровые змеи относятся к семейству аспидов и обитают на юго-востоке Австралии, в Новой Гвинее, на Соломоновых островах и острове Тасмания. Яд тигровой змеи чрезвычайно опасен, если сразу же не обратиться к врачу. Без вмешательства медиков смертность среди укушенных составляет от 40 до 60 процентов.

Ранее сообщалось, что в Индии продавца целебных трав не стало из-за того, что он позволил ядовитой змее укусить его ради спора. Он был уверен, что одна из собранных им трав нейтрализует действие яда.