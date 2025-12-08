Бойца ММА, который избивал памятник ветеранам МЧС, арестовали

Фигурант громкого уголовного дела об осквернении памятника ветеранам МЧС РФ в Москве заключен под стражу с учетом позиции прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в понедельник.

© прокуратура Москвы

При этом, боец ММА Заур Исмаилов в судебном заседании возражал против избрания ему данной меры пресечения, добавили в прокуратуре. На данный момент известно, что мужчине предъявили обвинение по статье 243.4 УК РФ.

Сам инцидент случился в пятницу, обвиняемый решил начать тренировку, используя для этого памятник ветеранам МЧС России, тем самым осквернив его. Все это он снял на видео и выложил в соцсети. Особенно важно, что для показательной отработки ударов Исмаилов выбрал самую беззащитную часть скульптурной композиции – фигуру ребенка.