Украденную святыню спустя годы вернули в российскую кирху

В Евангелическо-Лютеранскую общину святых Петра и Павла вернулся триптих, похищенный почти четыре года назад во время ограбления пастората. Церковная реликвия была неожиданно найдена на онлайн-площадке. Об этом в субботу, 6 декабря, сообщили в церкви.

В январе 2022 года неизвестные украли из пастората технику, книги, личные вещи, а также распятие, привезенное в начале 90-х, и триптих, который был важным духовным символом алтаря. Триптих представляет собой картину из трех частей, которая размещена за алтарем.

Распятие вернулось в общину в январе 2024 года, а триптих оставался пропавшим до 24 ноября. В этот день официальному представителю церкви Александре Колчиной пришло сообщение о продаже похищенной святыни. За реликвию уже шла активная торговля, и продавец готовился передать ее покупателю. Колчина немедленно обратились в полицию, и через два дня правоохранители нашли картину, передает Telegram-канал «Астрахань наследие».

