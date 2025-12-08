Первокурсника жестоко убили на празднике по случаю окончания семестра

В английском городе Саутгемптон во время празднования окончания первого семестра был жестоко убит 18-летний студент-первокурсник Генри Новак. Полиция задержала нескольких подозреваемых, а семья юноши описывает его как доброго, талантливого и подающего большие надежды молодого человека.

Трагедия омрачила конец семестра в одном из университетов Англии. В ночь на воскресенье 18-летний студент-первокурсник Генри Новак был убит в районе Портсвуд в Саутгемптоне.

По данным полиции Хэмпшира, молодой человек, только что отпраздновавший со своими новыми товарищами по футбольной команде успешное завершение первого университетского семестра, возвращался домой, когда на дороге вступил в конфликт с двумя незнакомцами.

В результате стычки Генри получил несколько ножевых ранений, в том числе в грудь и ногу. Прибывшие на место полицейские нашли его уже без признаков жизни, смерть была констатирована на месте.

В официальном заявлении, опубликованном полицией, разбитая горем семья Генри описала его как доброго, умного и талантливого юношу, который с блеском начинал свою студенческую жизнь. Он изучал бухгалтерский учёт и финансы в Саутгемптонском университете, получил отличные оценки, активно участвовал в университетской жизни, играл сразу в двух футбольных командах, завёл много новых друзей и даже подрабатывал в местном супермаркете.

«Он был замечательным сыном, братом, внуком и другом. Отличным парнем во всех отношениях», — заявляют родные.

В ходе оперативных мероприятий полиция задержала двоих молодых мужчин по подозрению в убийстве. Также был арестован 51-летний мужчина, но впоследствии он был отпущен под залог. Кроме того, под стражу взята 52-летняя женщина, подозреваемая в пособничестве преступнику. Имена задержанных пока не разглашаются, а расследование инцидента продолжается.