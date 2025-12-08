Королева красоты стала детоубийцей

Бывшая королева красоты из американского штата Джорджия Тринити Мэдисон Поуг приговорена к пожизненному заключению за жестокое убийство полуторагодовалого сына своего бывшего бойфренда. Во время оглашения приговора она не смогла сдержать слёз.

© соцсети

В Верховном суде округа Самтер в Джорджии бывшая королева красоты 20-летняя Тринити Мэдисон Поуг была признана виновной в совершении тяжкого убийства, жестоком обращении с детьми и нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах. Её жертвой стал 18-месячный Ромео «Джакстон Дрю» Анджелес, сын её тогдашнего бойфренда Джулиана Уильямса. Спустя всего час после вынесения обвинительного вердикта судья приговорил Поуг к пожизненному заключению плюс 20 лет лишения свободы. Молодая женщина, ещё недавно блиставшая на сцене конкурсов красоты, не смогла сдержать слёз, когда звучал приговор.

«Я не слишком много говорю, когда выношу приговор. Я осознал всю трагедию этого дела, — подчеркнул судья. — Суть в том, что вы будете приговорены к пожизненному заключению».

Трагедия произошла в январе 2024 года в комнате общежития Юго-Западного государственного университета Джорджии, где училась Поуг. В тот день её бойфренд Джулиан Уильямс ненадолго вышел за пиццей, оставив её наедине со своим маленьким сыном. Спустя время Поуг отправила Уильямсу паническое сообщение о том, что ребёнок не дышит. Мужчина бросился обратно, обнаружил малыша без сознания и сразу повёз его в отделение неотложной помощи. Несмотря на все попытки врачей стабилизировать состояние Ромео для перевода в детскую больницу в Атланте, спасти его не удалось — ребёнок скончался. Обследование показало, что малыш получил настолько тяжёлые травмы головы и туловища от удара тупым предметом, что его мозг стал, по выражению экспертов, «бесполезен». Врач скорой помощи доктор Майкл Бусман заявил в суде, что повреждения не соответствовали первоначальным показаниям Поуг о том, что ребёнок просто ел чипсы перед тем, как потерять сознание.

Прокуроры построили обвинение вокруг мотива ревности и одержимости. По их версии, Тринити Поуг, которая сама хотела родить ребёнка от Джулиана Уильямса, убила его сына от предыдущих отношений из чувства обиды и собственничества.

«Она хотела иметь ребёнка или детей от Джулиана Уильямса, — заявил прокурор Льюис Лэмб присяжным. — Но не этого ребёнка».

В подтверждение своих доводов обвинение привело данные о поисковых запросах, которые Поуг делала в больнице после происшествия: «Как можно получить кровоизлияние в мозг?» и «Как может сделать незамеченным вдавленный перелом черепа?». Девушка, некогда завоевавшая титул «Мисс Доналсонвилль-2023» и участвовавшая в национальном конкурсе красоты, была лишена всех своих титулов сразу после ареста. Судья, вынося приговор, подчеркнул, что это дело — глубокая трагедия, и именно так оно и будет зафиксировано в истории.