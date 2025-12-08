Землетрясение произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в провинции Анталья в 13:21 по местному времени (совпадает с мск) и ощущалось в соседних с ней районах.
Землетрясение произошло на глубине 28,25 километра.
О последствиях землетрясения информации не приводится. Известно лишь, что стихия вызвала панику среди горожан.
До этого сообщалось, что в Северо-Курильске произошло землетрясение. В результате подземных толчков произошел прорыв отопительной трубы в здании местной больницы.
В июне жительница Мармариса Татьяна Угурлу рассказала «Газете.Ru», что на случай землетрясения у жителей страны всегда наготове тревожный чемоданчик с документами и деньгами.