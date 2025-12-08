В Чернобыле собаки стали синими

Синий окрас собак, замеченных ранее в зоне отчуждения в Чернобыле, вызван не мутациями, а обычным красителем из биотуалетов. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на профессора биологии Университета Южной Каролины Тимоти Муссо.

© Соцсети

Специалист развеял теорию о мутации животных, которую активно обсуждали в социальных сетях. Муссо считает, что собаки просто извалялись в синем красителе, который обычно добавляют в переносные биотуалеты. Профессор подчеркнул, что синяя шерсть является "не следствием какой-либо мутации или эволюционной адаптации [животных] к радиации", а связана с обычным поведением собак, которые любят валяться в грязи, в том числе в фекалиях.

Осенью в СМИ распространилась информация, что на территории Чернобыля были обнаружены бездомные собаки с синей шерстью. Комментируя это ТАСС, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") заявил, что собак в синий цвет в целях рекламы могли покрасить организаторы незаконных экскурсий в зону отчуждения. По словам парламентария, влияние повышенного радиационного фона не могло привести к изменению окраса животных.