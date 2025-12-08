Бизнесмен Станислав Шевырев останется в СИЗО до 14 февраля

Старшему Шевырёву продлили содержание под стражей до четырнадцатого февраля – мера пресечения была оставлена в силе решением суда.

Следствием установлено, что Станислав якобы организовал убийство супруги своего сына Ивана. Ему предъявлено обвинение в заказчике преступления группой лиц: 14 октября на жертву, выгуливавшую дочь возле 94 гимназии, совершил нападение исполнитель Рифат Султанов. Ранее Шевырёв безуспешно пытался оспорить задержание, обращаясь к судье в Верховном суде с просьбой разрешить забрать ребенка из детского дома.

Уговоры не возымели, и он остался под стражей. По мнению следователей, Шевырёв оказывает влияние на Хамидова (одного из соучастников нападения) и Султанова, предоставляя им защитников, которых те не выбирали самостоятельно, действуя через родных и собственных юристов с целью изменения их показаний.

В зал суда на заседание прибыли жена Шевырёва – Ирина, а также сам Иван. Ирина умоляла отпустить отца домой, подчеркивая тяжесть положения семьи. Сам же Станислав настаивал на переводе его под домашний арест, подобно тому, как поступили с Галлямовым. Он полагает, что именно Булатов должен находиться в заключении вместе с Хамидовым и Султановым.