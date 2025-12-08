Ростовский судья Маслов получил взятку сертификатом в спа-салон

Мировой судья из Ростова-на-Дону Артур Маслов получил взятку в виде сертификата на посещение спа-салона для своей матери. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), где рассматривают представление Следственного комитета о разрешении возбудить дело в отношении Маслова.

"В конверте, который был передан Маслову, были не деньги, а сертификат на посещение спа-салона. Это был подарок для его мамы на Новый год", - сказал адвокат Маслова в ходе заседания.

Коллегия дала согласие возбудить дело.

По версии следствия, Маслов входил в преступную группу, организованную председателем Советского суда Ростова-на-Дону в отставке Еленой Коблевой. По версии следствия, Коблева создала преступную группу из судей суда, которая занималась получением взяток. Ее считают причастной к нескольким эпизодам преступной деятельности.

Ранее ВККС дала разрешение Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении председателя Советского суда Ростова-на-Дону в отставке Елены Коблевой за создание преступной группы, которая занималась получением взяток. Адвокат Коблевой заявил, что виновной она себя не считает, просил отказать в даче согласия на возбуждение дела. По его словам вся деятельность Коблевой велась в рамках закона.

Аналогичные представления глава СК направил в отношении мирового судьи Советского судебного района районного суда Ростова-на-Дону в отставке Эльмиры Пономаревой и судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Наталии Цмакаловой. В соответствии с российским законодательством, возбудить уголовное дело в отношении судьи может только председатель СК РФ и только после согласия на это ВККС.