Газета.Ru

Восьмилетний мальчик из провинции Шаньдун оставил мать без дорогого подарка — он сломал ее ожерелье, чтобы подарить друзьям кусочки золота. Об этом сообщает South China Morning Post.

Школьник разгрыз золотое ожерелье матери и раздал кусочки друзьям
По словам матери мальчика, история раскрьалась случайно. Ее дочь сообщила, что одноклассник брата хвастается тем, что получил от него в подарок кусочек золота. После этого родители обнаружили пропажу свадебного подарка — золотого ожерелья.

Отец мальчика просмотрел записи с камер видеонаблюдения, установленных в квартире, и обнаружил, что восьмилетний сын достал украшение из шкатулки, разгрыз ожерелье и разделил его на «подарки». Мальчик признался, что раздал золотые кусочки друзьям в школе, но не смог вспомнить ни точное количество одариваемых, ни место, куда дел остатки драгоценности.

В результате длительных поисков семье удалось вернуть лишь незначительную часть ожерелья. Стоимость украшения, вес которого составлял около 8 граммов, по текущим китайским ценам оценивается примерно в 9600 юаней (около 1350 долларов США).

