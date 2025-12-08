Школьник разгрыз золотое ожерелье матери и раздал кусочки друзьям

Восьмилетний мальчик из провинции Шаньдун оставил мать без дорогого подарка — он сломал ее ожерелье, чтобы подарить друзьям кусочки золота. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам матери мальчика, история раскрьалась случайно. Ее дочь сообщила, что одноклассник брата хвастается тем, что получил от него в подарок кусочек золота. После этого родители обнаружили пропажу свадебного подарка — золотого ожерелья.

Отец мальчика просмотрел записи с камер видеонаблюдения, установленных в квартире, и обнаружил, что восьмилетний сын достал украшение из шкатулки, разгрыз ожерелье и разделил его на «подарки». Мальчик признался, что раздал золотые кусочки друзьям в школе, но не смог вспомнить ни точное количество одариваемых, ни место, куда дел остатки драгоценности.

В результате длительных поисков семье удалось вернуть лишь незначительную часть ожерелья. Стоимость украшения, вес которого составлял около 8 граммов, по текущим китайским ценам оценивается примерно в 9600 юаней (около 1350 долларов США).

