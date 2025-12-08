Прокурор просит заочно приговорить Яшина почти к двум годам лишения свободы

Прокурор просит заочно приговорить Илью Яшина* за уклонение от обязанностей иноагента к одному году и десяти месяцам лишения свободы. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Михаил Бирюков.

«В ходе прений сторон гособвинитель попросил заочно назначить наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы», — подчеркнул он.

Адвокат просил об оправдании. Приговор огласят 9 декабря.

Ранее Росфинмониторинг внёс Яшина в перечень террористов и экстремистов.

В октябре суд заочно арестовал Яшина по делу об экстремистской организации.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022. Внесён в перечень террористов и экстремистов.