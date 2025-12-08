Мужчина убил битой своего знакомого во время пьянки в Подмосковье

41-летний житель Чехова убил своего знакомого во время распития алкоголя в доме в селе Пешково. Фигурант забил 58-летнего потерпевшего до смерти бейсбольной битой. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

© пресс-служба Следственного комитета России по Московской области / Telegram

— По данным следствия, 7 декабря текущего года обвиняемый, в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме, расположенном в селе Пешково, в ходе конфликта со знакомым взял бейсбольную биту и нанес ею множественные удары в область головы мужчины. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Подозреваемого удалось задержать благодаря соседу погибшего. Мужчина сообщил о произошедшем в полицию и злоумышленника оперативно поймали. Ему уже предъявили обвинение в убийстве. Правоохранители будут просить суд арестовать фигуранта.

Ранее суд в Подмосковье избрал меру пресечения жительнице Орехово-Зуева, которая убила свою 51-летнюю знакомую во время совместной попойки. Женщину заключили под стражу. Подозреваемую задержали по наводке родственницы убитой. Обвиняемая признала свою вину в ходе допроса.