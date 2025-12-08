ВС РФ запретил деятельность организации «Съезд народных депутатов»

Верховный суд России признал террористической организацию «Съезд народных депутатов» и запретил ее деятельность на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что решение принято по иску, поданному Генеральной прокуратурой РФ.

Решение суда подлежит немедленному исполнению. Заседание проходило в закрытом режиме.

«Съезд народных депутатов» организовал экс-депутат Госдумы Илья Пономаре, заочно осужденный по статье об оправдании терроризма и распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Организация была создана три года назад в Польше.

19 февраля на Пономарева завели новое уголовное дело из-за учреждения в Польше политического движения «Съезд народных депутатов», деятельность которого признали нежелательной на территории России. В ведомстве отметили, что целью съезда был насильственный захват власти и изменение конституционного строя.