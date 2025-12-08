В Красноярске ввели режим "черного неба"

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", введен в Красноярске. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

© Андрей Самсонов/ТАСС

"С 19 часов (15:00 мск - прим. ТАСС) 08 декабря 2025 до 19 часов 09 декабря 2025 на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярске установилась морозная, безветренная погода. 8 декабря днем минус 20 градусов, ночью столбик термометра покажет минус 33 градуса.

При режиме "черного неба" предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.