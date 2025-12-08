Фигуранты дела об убийстве журналиста Бентли в ДНР получили от 1,5 до 12 лет

Донецкий гарнизонный военный суд приговорил фигурантов дела об убийстве в Донецке журналиста Рассела Бентли в 2024 году к срокам от 1,5 до 12 лет, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Вансяцкого Виталия Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 286 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на срок 10 лет", - сказал судья.

Он добавил, что Андрей Иорданов осужден на 12 лет исправительной колонии строгого режима, Владислав Агальцев - на 11 лет исправительной колонии строгого режима, Владимир Бажин - на 1 год 6 месяцев колонии-поселения.