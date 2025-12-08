В Москве завели дело по факту гибели пациентки в частной клинике

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения врачом своих профессиональных обязанностей после того, как в частной клинике пластической хирургии в Скатерном переулке скончалась женщина. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

— Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Следователи уже побывали в медучреждении. Оттуда изъяли документацию в рамках расследования. Кроме того, правоохранители назначили проведение нескольких экспертиз.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

О смерти пациентки стало известно 7 декабря. За день до этого женщине провели сразу две операции: по уменьшению груди и коррекции живота. Впоследствии потерпевшей стало плохо и она скончалась. По предварительным данным, смерть женщины наступила в результате аспирации.