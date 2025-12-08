ВККС разрешила возбудить дело на экс-главу ростовского суда, речь идет о взятках

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила Следственному комитету России возбудить уголовное дело в отношении председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Елены Коблевой. Об этом сообщает ТАСС с заседания коллегии.

Дело будет заведено по ст. 290 УК РФ о получении взятки.

По версии следствия, Коблева создала преступную группу из судей, которая и занималась получением взяток. В расследовании фигурируют несколько подобных эпизодов.

Коблева на заседание не пришла, отмечает агентство. Адвокат заявил, что виновной она себя не считает.

3 декабря стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин обратился к ВККС с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела. В перечне, кроме Коблевой, фигурировали еще четверо судей, все тоже в отставке и работали в той же инстанции.

В сообщении ВККС назывались статьи о получении взятки, даче взятки, а также о вынесении заведомо неправосудного приговора или решения.

По действующему законодательству возбудить уголовное дело в отношении действующего или отставного судьи может только председатель СК РФ, для чего требуется и согласие ВККС.