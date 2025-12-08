Прокуратура Забайкалья потребовала уволить заместителя мэра Читы Зудилова

Прокуратура Забайкальского края через суд потребовала уволить заместителя мэра Читы - председателя комитета градостроительной политики Алексея Зудилова в связи с утратой доверия из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом ТАСС сообщил старший помощник прокурора региона Евгений Синельников.

"Органами прокуратуры было подано два заявления в суд. Первое - о взыскании с Зудилова доходов, законность поступления которых на его счета не была подтверждена. <…> Второе - об увольнении Зудилова в связи с утратой доверия из-за нарушения антикоррупционного законодательства", - сказал Синельников.

Он пояснил, что по первому иску Забайкальский краевой суд обязал взыскать с Зудилова около 22 млн рублей неподтвержденных доходов. Это решение уже вступило в силу. Второй иск был направлен в Центральный районный суд Читы. По данным прокуратуры, в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства было выявлено, что Зудилов оказывал преференции различным организациям.

"Он должен был обратиться и заявить о наличии у него конфликта интересов, чего он не сделал, а это является основанием в том числе для увольнения. Суд первой инстанции принял решение уволить Зудилова после вступления решения суда в силу. Скорее всего, он будет обжаловать это решение", - отметил Синельников.

Зудилов работает на должности заместителя мэра - председателя комитета градостроительной политики Читы с марта 2020 года. Ранее работал в администрации города Кирова заместителем, а затем начальником управления строительства и развития инженерной инфраструктуры.