В Туапсе житель Крыма разрисовал памятник Ленину

Полицейские в Туапсе задержали мужчину, который разрисовал баллончиком с краской памятник В. И. Ленину. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, установить его личность помогло видео в соцсетях.

Видеозапись, на которой мужчина в перчатках рисует серебристой краской на постаменте памятника распространили в социальных сетях с призывом к правоохранительным органам отреагировать на хулиганство.

"Полицейские задержали 40-летнего жителя республики Крым на одной из улиц города, на него составлен административный материал по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - отметили в пресс-службе полиции Кубани.

Сейчас мужчину поместили в спецучреждение, ведется дополнительная проверка.