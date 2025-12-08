Тепло в дома Ангарска, где произошла авария на ТЭЦ, вернут к 10 декабря

Нормальные параметры теплоснабжения будут восстановлены в более чем 1,5 тыс. домов Ангарска, где произошла авария на ТЭЦ, к 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на генерального директора Байкальской энергетической компании Олега Причко.

"Подрядная организация работает круглосуточно. За сегодняшние и завтрашние сутки будут введены в работу три котлоагрегата, и ситуация к 10 декабря исправится, теплоноситель будет заданной температуры", - цитирует пресс-служба слова Причко.

По словам генерального директора Байкальской энергетической компании, сейчас на ТЭЦ-9 работают пять котлов, сегодня будет запущен еще один.

"Накануне в работу введен один из котлоагрегатов, который позволил поднять температуру в тепловых сетях до 72 градусов. Увеличение параметров в отопительных системах ощутят 80% жителей Ангарска. Сегодня специалисты намерены приступить к растопке еще одного котла", - сказал Причко.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем официальном Telegram-канале сообщил, что в результате снижения параметров теплоносителя на ТЭЦ-9 была ограничена подача тепла в 1 546 многоквартирных домов Ангарска, где проживают более 167 тыс. человек, из них 32,5 тыс. детей. Также под снижение параметров тепла попал 121 социально значимый объект.

"Сегодня главная задача - не допустить размораживания отопительной системы. Все структуры жизнеобеспечения населения должны работать в режиме ЧС, также необходимо доводить информацию до населения", - написал Кобзев.

7 декабря на теплоисточнике в Ангарске вышел из строя котлоагрегат, еще один котел был отключен 6 декабря из-за неисправности. В итоге были понижены параметры теплоносителя в 1 546 домах. Работы по устранению аварии идут круглосуточно, работает более 80 человек. Власти организовали пункты временного размещения (ПВР) на 6 тыс. мест. Шесть школ переведены на дистанционное обучение. В медицинских учреждениях, в которых снижена температура, используются обогреватели, пациентам выдают дополнительные одеяла. В СУ СК России по Иркутской области сообщили, что по факту аварии на ТЭЦ, повлекшей падение температурных показателей в жилых домах Ангарска, начата проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным Иркутского УГМС, днем 8 декабря в Ангарске до минус 16 градусов. Ночью температура воздуха составит до минус 29 градусов.