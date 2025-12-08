Четверо членов одной семьи оказались среди погибших при пожаре в ночном клубе

Четверо членов одной семьи стали жертвами пожара в ночном клубе в Гоа (Индия), в результате которого погибли 25 человек. Официальные лица утверждают, что в ночном клубе Birch были нарушены многочисленные правила техники безопасности и что в подвале заведения не было пожарного выхода.

Четверо членов одной семьи, впервые приехавших в отпуск на Гоа, оказались в числе 25 погибших в результате пожара в ночном клубе в популярном среди туристов индийском штате в субботу вечером, пишет The Guardian.

Мощный пожар вспыхнул незадолго до полуночи в оживленном баре, ресторане и ночном клубе Birch в районе Апорна на севере Гоа.

Большинству из сотен гостей, находившихся внутри заведения, удалось спастись, но 20 сотрудников, в основном работавших на кухне, были убиты после того, как оказались запертыми в подвале и задохнулись насмерть.

Официальные лица заявили, что в заведении были нарушены многочисленные правила безопасности и что в подвале не было противопожарного выхода. Генеральный директор заведения, а также владельцы и организаторы мероприятия были арестованы полицией в воскресенье, и им были предъявлены обвинения.

Среди погибших также были названы пятеро индийских туристов из Дели и штата Карнатака. Среди них были четверо членов семьи, три сестры и муж одной из них, которые приехали из Дели в отпуск и только что закончили ужинать в клубе.

В интервью газете Hindustan Times друг семьи Хариш Сингх рассказал, что, когда начался пожар и люди начали паниковать, семья поняла, что одна из их сестер все еще находится внутри, и бросилась назад, чтобы спасти ее.

“Сестры бросились внутрь, а Винод последовал за ними, чтобы спасти своих родных. Все бегали вокруг, и некоторые люди застряли на кухне, - рассказал Сингх. – Семья пыталась спастись, но не смогла выйти, так как все толкали друг друга, а подходящих выходов не было”.

Из четырех сестер выжила только одна. “Они все были очень взволнованы предстоящей поездкой, это была их первая поездка в Гоа”, - говорит Сингх.

Согласно технической оценке инцидента, в заведении, которое было в основном построено из легковоспламеняющегося дерева и бамбука, были нарушены многочисленные правила безопасности, в том числе при проведении живого музыкального шоу, в котором в момент возникновения пожара использовалась пиротехника.

Следователи все еще выясняют, стали ли причиной пожара искры от фейерверка во время шоу, или же причиной стала неисправность электропроводки или короткое замыкание.

“Предварительные наблюдения указывают на возможное короткое замыкание в электрических системах, расположенных над главной сценой, из-за воспламеняющейся внутренней отделки”, - говорилось в первоначальном отчете.

Реагированию на чрезвычайную ситуацию также препятствовали узкие подъездные пути к ночному клубу, который позиционировал себя как “островное заведение” на севере Гоа.

Правительство штата также сформировало комитет высокого уровня для расследования инцидента, и отчет будет представлен в течение недели.

Главный министр штата Прамод Савант заявил, что пожар, вероятно, возник из-за фейерверка в помещении ночного клуба в деревне Арпора около полуночи в субботу по местному времени. В то время, по словам очевидцев, танцпол был битком набит гуляками.

“Согласно предварительному расследованию, причиной пожара стал электрический фейерверк в ресторане”, - сказал Савант, добавив, что ситуация обострилась, когда пламя достигло легковоспламеняющихся веществ, вызвав взрыв, который быстро усилил огонь и распространил его на мебель.

“Люди начали выбегать, чтобы спастись, но там было только двое дверей”, - сказал Савант. Группа людей, которые не смогли выйти из здания, укрылась в кухне в подвальной части, добавил он. Однако вскоре это помещение превратилось в смертельную ловушку. “Из-за большого количества дыма, проникавшего на кухню, 23 из 25 человек, находившихся там, умерли от удушья”, - сказал главный министр штата Гоа. Предположительно, двадцать жертв были сотрудниками, в том числе трое граждан Непала, - добавил он.

Полиция арестовала четырех сотрудников в связи с пожаром в ресторане со смертельным исходом, сообщил генеральный директор полиции Гоа Алок Кумар. Был выдан ордер на арест двух владельцев клуба, добавил он.

Очевидец рассказал новостному каналу, что ночной клуб был “битком набит” большой толпой в выходные дни. По словам туристки Фатимы Шейх, беседовавшей с News18, на танцполе было не менее 100 человек. “Когда пламя начало разгораться, возникла внезапная суматоха. Мы выбежали из клуба и увидели, что все здание охвачено пламенем”, - рассказала Шейх. Временное сооружение, покрытое пальмовыми листьями, быстро загорелось, - добавила туристка.