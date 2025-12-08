Три землетрясения подряд произошли в американском штате

В американском штате Аляска зафиксировали несколько землетрясений. Магнитуда самого мощного из них составила 5,8, об этом сообщает геологическая служба США (USGS) на сайте.

Толчки магнитудой 5,8 произошли в 0:56 понедельника (3:56 мск) в 90 километрах к северу от города Якутат. Очаг залегал на глубине пяти километров.

За несколько часов до этого были зафиксированы еще два землетрясения: магнитудой 4,7 в 1:17 мск в 89 километрах от города Санд-Пойнт и магнитудой 5,1 в 2:50 мск в 104 километрах к северу от Якутата. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что в Токио с большой вероятностью может произойти землетрясение магнитудой 7,3, которое разрушит около 400 тысяч зданий.