Прокуратура организовала проверку в связи с задержкой авиарейса Нальчик – Москва

Южной транспортной прокуратурой организована проверка в связи с задержкой в аэропорту Нальчик вылета в Москву рейса авиакомпании «Победа». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

«В международном аэропорту Нальчик по техническим причинам задерживался вылет рейса Нальчик – Шереметьево авиакомпании «Победа», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Нальчикской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения прав пассажиров, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.