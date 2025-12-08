В российском регионе задержаны наркокурьеры с большой партией наркотиков

На трассе М-7 в Моргаушском районе пресечена деятельность наркокурьеров, перевозивших крупную партию запрещенных веществ. Правоохранительные органы остановили для проверки иномарку с башкирскими номерами. Двое мужчин, водитель и пассажир, вели себя уверенно и отрицали наличие чего-либо незаконного. Однако тщательный досмотр автомобиля позволил сотрудникам полиции обнаружить многочисленные тайники.

© Московский Комсомолец

Пакеты с наркотиками были спрятаны не только в салоне и багажнике, но и в отсеке под капотом. Общий вес изъятого гашиша и мефедрона составил 40 килограммов.

Расследование установило, что оба задержанных, 36 и 37 лет, являются уроженцами Уфы и дружат с детства. Именно вместе они решились на противоправный путь, превратившись в наркокурьеров. Схема их деятельности была отлажена: мужчины совершили длительный выезд в Ленинградскую область, где забрали крупную партию веществ из заранее организованного тайника. Их конечной целью была доставка и реализация этого груза на территории Республики Башкортостан. План, однако, был сорван бдительными действиями полиции на трассе.

В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. В настоящее время задержанные находятся под стражей, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и возможных связей задержанных с организаторами наркотрафика.