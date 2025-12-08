В Волгограде мужчина угнал автомобиль скорой помощи

Сотрудники полиции применили оружие, чтобы остановить автомобиль скорой помощи, угнанный мужчиной в состоянии опьянения. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Волгограде мои коллеги (сотрудники полиции - прим. ТАСС) применили оружие и остановили автомобиль скорой помощи, который угнал нетрезвый мужчина. <...> Полицейские произвели несколько выстрелов вверх, а затем - по колесам. Автомобиль был остановлен, правонарушитель задержан", - написала она.

Волк уточнила, что требования остановиться водитель проигнорировал. Он прибавил скорость и пытался скрыться.

Угонщиком оказался 22-летний житель Волгограда, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.