Бельгийскую туристку изнасиловал местный житель во время отдыха в Албании. Об этом сообщает портал Balkanweb.

Уточняется, что инцидент произошел у залива Джипе. Иностранка обратилась в полицию Гирокастры, заявив, что 22-летний мужчина напал на нее и изнасиловал. Ведется расследование.

Ранее мигранты изнасиловали девушку в Риме на глазах у ее жениха. Двоих нападавших, которые оказались марокканцами, арестовали вскоре в столице Италии, а еще одного мужчину из Туниса — спустя почти месяц в Вероне. Еще двоих разыскивают.