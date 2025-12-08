В сибирском городе из-за аварии на ТЭЦ ввели режим ЧС

В городе Ангарске Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ТЭЦ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ангарского городского округа.

Отмечается, что из-за аварии в более чем 1,5 тыс. домах Ангарска была снижена температура теплоносителя.

“В Ангарске введен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9”, - заявили в администрации.

Там добавили, что ситуацию с теплоснабжением города планируется стабилизировать в течение суток.

К слову, в Ангарске прогнозируется резкое понижение температуры воздуха. В середине недели столбики термометров по ночам будут опускаться до -32 градусов.

