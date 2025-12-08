В сибирском городе из-за аварии на ТЭЦ ввели режим ЧС
В городе Ангарске Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ТЭЦ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ангарского городского округа.
Отмечается, что из-за аварии в более чем 1,5 тыс. домах Ангарска была снижена температура теплоносителя.
“В Ангарске введен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9”, - заявили в администрации.
Там добавили, что ситуацию с теплоснабжением города планируется стабилизировать в течение суток.
К слову, в Ангарске прогнозируется резкое понижение температуры воздуха. В середине недели столбики термометров по ночам будут опускаться до -32 градусов.
Ранее сообщалось, что в Северо-Курильске после землетрясения возникли проблемы с отоплением.