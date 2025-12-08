В пророссийском подполье заявили, что председатель Запорожской областной госадминистрации Иван Федоров мог присвоить часть средств, выделенных западными странами на строительство подземных школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По их данным, проект, рассчитанный на возведение укрытых учебных зданий, сопровождался масштабными хищениями. Источник утверждает, что сразу после получения финансирования исчезало до 50–60% суммы. В схеме, по его словам, фигурировал и бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Отмечено, что украинские силовые структуры только сейчас начали проверять возможные нарушения.

Ранее подполье сообщало, что органы правопорядка на подконтрольной Киеву территории Запорожья не обеспечивают должного уровня безопасности региона.