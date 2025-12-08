В магазинах заблокировали продажи 10 тыс. тонн потенциально небезопасной икры

С 1 октября в российской рознице пресечено почти 105 тыс. попыток продажи небезопасной красной икры - эту продукцию заблокировали на кассах и не дали реализовать потребителям, следует из данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак"), которые есть в распоряжении "Российской газеты".

Основная причина блокировки - признаки контрафакта. По подсчетам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), в натуральных числах речь может идти о 10 тыс. тонн соленой икры - две трети от официального уровня потребления деликатеса в стране. По данным Росстата, объем официального выпуска красной икры по итогам девяти месяцев 2025 года составил 10,87 тыс. тонн.

С 1 мая прошлого года в России действует обязательная маркировка красной икры: вся продукция, которая реализуется в магазинах, должна иметь уникальный цифровой код, по которому можно отследить путь икры "от моря до прилавка". А с октября этого года начал работать так называемый разрешительный режим: если маркировка на банке с икрой отсутствует или есть какие-то другие нарушения, то продукт блокируется на кассах.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев также напоминает, что с 1 октября проводится сверка данных о количестве икры, зарегистрированной в "Честном знаке" и в ветеринарных сертификатах, загруженных во ФГИС "Меркурий" (система ветеринарной прослеживаемости Россельхознадзор). В случае отклонения данных в 2% продукцию нельзя ввести в оборот, а если же она уже реализовывается, то ее заблокируют на кассе.

4 декабря Кремль опубликовал поручения президента Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства о развитии рыбной отрасли. Правительству поручено принять меры, которые обеспечат взаимодействие систем "Честный знак" и "Меркурий" для пресечения оборота продукции в случае аннулирования госведомствами ветеринарных сопроводительных документов.

"Комплекс этих мер способен полностью закрыть лазейки для попадания на российские прилавки фальсификата и опасной для потребителя красной икры", - уверен Зверев.

По его словам, сегодня благодаря технологическому прогрессу и находчивости аферистов определить в домашних условиях, является ли икра натуральной и легальной, контрафактной или искусственной, потребителю крайне сложно. Чтобы не испортить себе настроение и не навредить здоровью, глава ВАРПЭ предлагает россиянам руководствоваться тремя правилами: проверенный продавец, внимание на цену и упаковку. А вот искать "выгодные предложения" в мессенджерах, соцсетях и сервисах частных объявлений не нужно. Вместо этого можно следить за акциями крупных ритейлеров, специализированных рыбных магазинов и самих производителей - к праздникам они часто делают выгодные предложения.

В этом году российские рыбаки добыли 335,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей - из этой рыбы производится 95% отечественной красной икры. По сравнению с прошлым годом объем улова вырос на 43%, объем выпуска икры (сырья) ВАРПЭ оценивает в 21 тыс. тонн (+30% к прошлому году).

"Рынок полностью обеспечен красной икрой к Новому году, предпосылок для скачка цен к празднику нет", - констатирует Зверев.