В Хабаровском крае в бухте обнаружили вмерзший в лед труп подростка
В Хабаровском крае найдено тело 13-летнего подростка. Труп оказался вмерзшим в лед возле причала бухты Эгге в Советской Гавани.
Прокуратура начала проверку в связи с гибелью 13-летнего школьника, сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
Рядом с телом обнаружены рыболовецкие снасти.
Предварительно установлено, что ребенок отправился накануне на рыбалку вместе со своим 51-летним знакомым.
Местонахождение мужчины неизвестно, начаты поисково-спасательные мероприятия.