В Хабаровском крае в бухте обнаружили вмерзший в лед труп подростка

В Хабаровском крае найдено тело 13-летнего подростка. Труп оказался вмерзшим в лед возле причала бухты Эгге в Советской Гавани.

© Российская Газета

Прокуратура начала проверку в связи с гибелью 13-летнего школьника, сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Рядом с телом обнаружены рыболовецкие снасти.

Предварительно установлено, что ребенок отправился накануне на рыбалку вместе со своим 51-летним знакомым.

Местонахождение мужчины неизвестно, начаты поисково-спасательные мероприятия.