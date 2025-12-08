В деле миллиардера Сулейманова появился тайный свидетель

Следственные органы продолжают допрос свидетелей из окружения миллиардера Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств. Данные одного из свидетелей, проходящего под псевдонимом "Тарковский", остаются засекреченными.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, с момента ареста Сулейманова было проведено 27 обысков в трех регионах, назначены 35 комплексных экспертиз, а также допрошено 26 свидетелей из его круга общения. У всех допрошенных были взяты образцы для сравнительного исследования.

Также отмечается, что предстоит допросить еще 10 свидетелей и провести 20 осмотров предметов и документов. Один из свидетелей утверждает о причастности Сулейманова к покушению на адвоката Илью Перегудова, однако защита считает его показания лишь слухами.

Басманный суд Москвы арестовал Сулейманова в начале октября. Он обвиняется в организации двух убийств и одного покушения на убийство, свою вину не признает. Ранее сообщалось о его причастности к убийству Геннадия Борисова в 1999 году и Георгия Таля в 2004 году. Сулейманов также упомянул о своей судимости за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых годов, получив более десятилетний срок.